Италия — Аргентина. Лионель Месси испортит Кьеллини прощальный вечер

1 июня состоится матч Финалиссимы Италия — Аргентина. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение номинальным гостям. Поставить на победу аргентинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.71. Успех итальянцев оценён экспертами в 3.08. Ставки на ничью принимаются за 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч Финалиссимы Италия — Аргентина 1 июня 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Италия — Аргентина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз на матч Финалиссимы Италия — Аргентина (01.06.2022)

На 1 июня запланирован первый в истории розыгрыш Финалиссимы, в котором померяются силами победители Евро-2020 и Кубка Америки — Италия и Аргентина соответственно. Встреча состоится на стадионе «Уэмбли» в Англии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Главный арбитр — Пьеро Гомес из Чили.

Как мы помним, недавно сборная Италии установила рекорд по продолжительности серии без поражений во всех официальных противостояниях — 37 матчей без неудач. Ей удалось обыграть в финале Евро-2020 Англию (1:1, по пенальти 3:2) и добраться до полуфинала прошлогоднего розыгрыша Лиги наций.



Однако в финал соревнования подопечным Роберто Манчини пробраться не удалось. Встретив неожиданно мощное сопротивление от молодого состава сборной Испании, команда показала невнятный футбол и в результате уступила со счётом 1:2. После этого заметно сбавила обороты и не сумела даже квалифицироваться на грядущий розыгрыш мундиаля.



В полуфинале отборочного турнира на ЧМ-2022 итальянцы проиграли скромной сборной Северной Македонии (0:1). Владели инициативой большую часть встречи, но не хватило реализации. Этот недуг преследует их довольно давно. Несмотря на наличие звучных имён в нападении, забивает больше двух мячей за игру коллектив крайне редко.

Усугубляет положение итальянцев травма лучшего бомбардира Серии А — Чиро Иммобиле. Форвард не принял участия в последних двух турах в чемпионате Италии и, по некоторой информации, не сможет сыграть в предстоящем противостоянии. Также, вероятно, бомбардир пропустит четыре игры в Лиге наций. Потеря очень серьёзная.



Аргентина, в свою очередь, за 17 матчей квалификации ЧМ-2022 не потерпела ни одного поражения при шести ничьих, в том числе с мощной Бразилией (0:0). Примечательно, что в той встрече не смог принять участия Лионель Месси. Несмотря на отсутствие лидера, команда отыграла здорово: выиграла во владении мячом и нанесла больше ударов в створ.

К слову, звёздный аргентинец в нынешнем сезоне не очень здорово выступал на клубном уровне. За 26 встреч в Лиге 1 забил только шесть голов. Голевых передач отдал поболее — 16. Однако болельщики определённо ожидали от него лучших результатов. Ни о каком рвении и желании играть за «ПСЖ» не шло и речи. По поводу этого высказался Карлос Тевес.



Бывший нападающий сборной Аргентины заметил, что Месси в сборной и Месси в «ПСЖ» — два разных человека. С Тевесом нельзя не согласиться. За 15 матчей в составе сборной Аргентины обладатель семи «Золотых мячей» отметился семью голами. Довольно скромно, но поведение футболиста на поле вдохновляло сокомандников на подвиги.



34-летний форвард отрабатывал в обороне, начинал атаки и порой проявлял чрезмерную активность. Вероятно, вдохновение биться за бело-голубых во всю силу появилось у него после победы в финале Кубка Америки. Трофей стал первым для нападающего на международной арене.

Также отдельного внимания заслуживает надёжная линия обороны Аргентины. За 17 туров квалификации ЧМ-2022 бело-голубые пропустили только восемь мячей. Результативность тоже хромает. За этот же период забили 27. Потому грядущий матч наверняка не получится голевым.



Итальянцы тоже знают толк в игре от защиты. Потому возьмём Х2 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.75. Существует вероятность того, что оппоненты не сумеют выявить сильнейшего в основное время. Однако предпочтительнее выглядят номинальные гости. История очных встреч, пусть они были давно, также на стороне аргентинцев (два матча — две победы).

Тем больнее будет итальянцам. Во-первых, они пролетели мимо чемпионата мира в Катаре, а теперь могут потерять шанс выиграть хоть какой-нибудь трофей. Второй момент — персона Джорджо Кьеллини. Легендарный защитник завершает карьеру в сборной предстоящим матчем. Однако последняя невнятная форма команды и кадровые проблемы наверняка смажут прощальный вечер.

Прогноз и ставки на матч Финалиссимы Италия — Аргентина 1 июня 2022 года

Сборная Италии утратила стабильность после поражения от Испании в Лиге наций и в результате не сумела пробраться на мундиаль. Ко всему прочему, недавно лишилась подспорья лучшего бомбардира. Может попробовать дотянуть до серии пенальти, но, на наш взгляд, Аргентина — фаворит. В строю лидер команды — Лионель Месси. Результаты квалификации на ЧМ-2022 говорят о многом. Думается, номинальные гости как минимум не проиграют в основное время. При этом много голов не ждём.



Ставка: Аргентина не проиграет в основное время + тотал меньше 3.5 мяча за 1.75.