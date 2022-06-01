«Барселона» возглавила рейтинг по наибольшей задолженности среди европейских клубов

«Барселона» возглавляет список европейских клубов с наибольшей задолженностью согласно аналитическому отчёту авторитетной аудиторской компании Deloitte, сообщает Football Transfers.

Согласно информации источника, сине-гранатовые накопили задолженность в размере € 1,3 млрд. Именно по этой причине прошлым летом «Барселоне» не удалось продлить контракт со звёздным 33-летним аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Второе место рейтинга – у итальянского «Ювентуса» с суммой в € 900 млн. Замыкает тройку лидеров клуб английской Премьер-лиги – «Тоттенхэм Хотспур» с задолженностью в € 826 млн, большая часть из которых является кредитом на строительство стадиона.

Полностью десятка рейтинга по наибольшей задолженности выглядит следующим образом:

Клуб Задолженность «Барселона» € 1,3 млрд «Ювентус» € 900 млн «Тоттенхэм» € 826 млн «Интер» € 702 млн «Милан» € 666 млн «Реал» € 662 млн «Арсенал» € 625 млн «Атлетико» € 523 млн «Манчестер Юнайтед» € 420 млн «Ливерпуль» € 386 млн

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