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«Барселона» возглавила рейтинг по наибольшей задолженности среди европейских клубов

«Барселона» возглавила рейтинг по наибольшей задолженности среди европейских клубов
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«Барселона» возглавляет список европейских клубов с наибольшей задолженностью согласно аналитическому отчёту авторитетной аудиторской компании Deloitte, сообщает Football Transfers.

Согласно информации источника, сине-гранатовые накопили задолженность в размере € 1,3 млрд. Именно по этой причине прошлым летом «Барселоне» не удалось продлить контракт со звёздным 33-летним аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Второе место рейтинга – у итальянского «Ювентуса» с суммой в € 900 млн. Замыкает тройку лидеров клуб английской Премьер-лиги – «Тоттенхэм Хотспур» с задолженностью в € 826 млн, большая часть из которых является кредитом на строительство стадиона.

Полностью десятка рейтинга по наибольшей задолженности выглядит следующим образом:

КлубЗадолженность
«Барселона»€ 1,3 млрд
«Ювентус»€ 900 млн
«Тоттенхэм»€ 826 млн
«Интер»€ 702 млн
«Милан»€ 666 млн
«Реал»€ 662 млн
«Арсенал»€ 625 млн
«Атлетико»€ 523 млн
«Манчестер Юнайтед»€ 420 млн
«Ливерпуль»€ 386 млн

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