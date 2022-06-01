«Барселона» возглавила рейтинг по наибольшей задолженности среди европейских клубов

«Барселона» возглавляет список европейских клубов с наибольшей задолженностью согласно аналитическому отчёту авторитетной аудиторской компании Deloitte, сообщает Football Transfers.
Согласно информации источника, сине-гранатовые накопили задолженность в размере € 1,3 млрд. Именно по этой причине прошлым летом «Барселоне» не удалось продлить контракт со звёздным 33-летним аргентинским нападающим Лионелем Месси.
Второе место рейтинга – у итальянского «Ювентуса» с суммой в € 900 млн. Замыкает тройку лидеров клуб английской Премьер-лиги – «Тоттенхэм Хотспур» с задолженностью в € 826 млн, большая часть из которых является кредитом на строительство стадиона.
Полностью десятка рейтинга по наибольшей задолженности выглядит следующим образом:
|Клуб
|Задолженность
|«Барселона»
|€ 1,3 млрд
|«Ювентус»
|€ 900 млн
|«Тоттенхэм»
|€ 826 млн
|«Интер»
|€ 702 млн
|«Милан»
|€ 666 млн
|«Реал»
|€ 662 млн
|«Арсенал»
|€ 625 млн
|«Атлетико»
|€ 523 млн
|«Манчестер Юнайтед»
|€ 420 млн
|«Ливерпуль»
|€ 386 млн
Какие футболисты Ла Лиги всю карьеру провели в одном клубе?
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