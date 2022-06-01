Генеральный директор «Интера» отреагировал на переход Перишича в «Тоттенхэм»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о переходе 33-летнего хорватского вингера Ивана Перишича на правах свободного агента в лондонский «Тоттенхэм Хотспур».

«Конечно, нам очень жаль терять такого игрока, но он хотел попробовать себя в английской Премьер-лиге. Мы не могли предложить ему какие-либо улучшенные условия. Его выбор, проще говоря, был основан совсем на иной мотивации. Мы расстались с ним с уважением к его выбору и огромной благодарности за внесённый вклад в успехи «Интера».

Мы найдём подходящую замену, и, в любом случае, у нас уже есть Робин Госенс, которому мы доверяем и восхищаемся», — приводит слова Маротты Football Italia.

Напомним, Перишич выступал за «Интер» с 2015 года. В прошедшем сезоне хорватский футболист провёл за итальянский клуб 49 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Ранее полузащитник играл в составе таких клубов, как «Брюгге», дортмундская «Боруссия», «Вольфсбург» и «Бавария». С 2011 года Перишич вызывается в национальную команду Хорватии.

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?