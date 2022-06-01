Экс-наставник «Спартака» возглавил испанскую «Сарагосу»

«Реал Сарагоса» объявил, что клуб возглавит испанский специалист, бывший помощник Унаи Эмери во многих клубах Хуан Карлос Карседо.
48-летний испанец с 2006 года работал помощником Эмери в «Альмерии», «Валенсии», московском «Спартаке», «Севилье», «ПСЖ» и лондонском «Арсенале». В 2020 году он начал деятельность главного тренера. Первым клубом испанца стал «Ибица», в котором он проработал до 18 декабря 2021-го, после чего был уволен руководством клуба.
«Сарагоса» в прошедшем сезоне под руководством Хуана Игнасио Мартинеса заняла 10-е место во втором дивизионе Испании.
В качестве ассистента Эмери Карседо трижды становился бронзовым призёром чемпионата Испании с «Валенсией», трижды победителем Лиги Европы УЕФА с «Севильей», чемпионом и обладателем Кубка Франции с «Пари Сен-Жермен».
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