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В России вступил в силу закон о Fan ID

В России вступил в силу закон о Fan ID
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С 1 июня в России начинает действие подписанный 30 декабря 2021 года президентом страны Владимиром Путиным закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий.

Таким образом, с появлением Fan ID в законе вводится понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования» — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Оформить паспорт болельщика можно будет на портале «Госуслуг».

Авторы инициативы о введении Fan ID отметили, что принятие законопроекта создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России Кубка конфедераций – 2017 и ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что на внедрение этой системы в 2021-2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.

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