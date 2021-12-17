Что поменяется для болельщиков после введения Fan ID? Разбор главных нюансов закона

В выдаче «паспорта» могут отказать, даже если вы ни разу не были на стадионе.

Вот и всё. Сегодня депутаты Госдумы приняли закон о введении Fan ID для спортивных болельщиков. Система сложная, и многие до сих пор не знают, как она будет работать. Сейчас расскажем главное, что нужно знать.

Fan ID введут в РПЛ?

На официальном сайте Госдумы сообщается, что в соответствии с законом правительство должно будет определить перечень «официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация и аутентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, являются обязательными».

«В этих случаях реализация входных билетов или иных документов, предоставляющих право на посещение таких соревнований, будет осуществляться при наличии действующей персонифицированной карты и соблюдении установленного порядка идентификации и аутентификации», — говорится в документе.

То есть Fan ID точно будет, но формально система ещё не введена в РПЛ. Сам закон вступит в силу 1 июня 2022 года.

Как получить Fan ID? И за что могут отказать?

В заявлении говорится, что для получения Fan ID граждане смогут направить заявление на оформление «паспорта болельщика» через портал Госуслуг. Также закон регламентирует «вопросы оформления и учёта персонифицированной карты, устанавливает основания отказа в её оформлении и приостановления её действия».

В выдаче Fan ID могут и отказать. В документе уточняется, что основанием для отказа может стать, например, «наличие данных о том, что болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами РФ, или информации о намерении совершить соответствующие противоправные деяния». То есть если вас уже привлекали к ответственности за нарушения, получить «паспорт» вы, скорее всего, не сможете. Особенно интригует фраза про «намерения». Получается, вам может прийти отказ, даже если вы ни разу не были на стадионе.

Но решение об отказе можно оспорить. Вот что недавно рассказал заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачёв: «В законопроекте фигурирует чёткая формулировка по обжалованию. Если зрители получат отказ или аннулирование, далее они получат смс или письмо на почту, потом можно обратиться в суд. В отличие от системы паспорта болельщика на чемпионате мира или Кубке конфедерации, в законе предусмотрено обжалование».

Что говорят о Fan ID?

Президент РФС Александр Дюков на недавней пресс-конференции заявил, что Fan ID может добавить болельщикам удобства. Лукавит? «Решение было принято правительством почти три года назад. Лиге и клубам решение надо реализовать. Наша задача — сделать так, чтобы процедура была удобна всем. Это может принести дополнительные бонусы и удобства тем же болельщикам. Задача — создать доступную и комфортную среду болельщикам.

Нет никаких попыток усилить давление прежде всего на фанатскую среду. Мы прекрасно видим, что происходит массовая цифровизация разных сфер. Проект находится в русле этой задачи. Станет ли это обременением для болельщиков? Нам бы этого не хотелось. Надо сделать эти сервисы наиболее простыми, попытаться создать дополнительные бонусы для болельщиков», — сказал Дюков.

Депутат Госдумы Светлана Журова вообще допустила, что Fan ID может не добраться до РПЛ: «Fan ID не будет обязательным, а то все очень обязательны к обязательности. Написано, что правительство выработает порядок и определит, какие стадионы и мероприятия потребуются к введению системы Fan ID. И может быть так, что это будут только международные соревнования. У нас такая система была на чемпионате мира, мы под этот вопрос меняли нормы. Тот законопроект носил временный характер — только на время чемпионата мира, не распространяясь на всё остальное. Представьте, сейчас во время пандемии у нас будет международное соревнование, как Евро в Питере, а закона нет. А если его нет, значит, мы не можем проводить такие соревнования и выполнять обязательства. Вот чтобы выполнять такие обязательства и иметь возможности вариаций, такой закон о Fan ID нужен.

Теперь вопросы будут к федерациям, профильному комитету и правительству. Захотят – сделают, не захотят – не сделают. Обязательности в законе нет, только возможность. В теории Fan ID, может, и не будет распространяться на матчи РПЛ. Сейчас правительство проговорит с фанатским сообществом, может быть, скажут, что и не надо это на РПЛ. Я допускаю такое. Но для международных обязательств и соревнований Fan ID необходим», — заявила Журова «Чемпионату».