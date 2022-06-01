«Факел» заключил контракт с форвардом «СКА-Хабаровск» Гонгадзе
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Нападающий клуба «СКА-Хабаровск» Георгий Гонгадзе перешёл в «Факел», сообщает пресс-служба воронежского клуба. Срок действия контракта футболиста с командой не сообщается.
«Добро пожаловать в «Факел», Георгий!» — говорится в сообщении пресс-службы команды.
В сезоне-2021/2022 Гонгадзе провёл четыре матча за московское «Торпедо», после чего перешёл в «СКА-Хабаровск». За хабаровчан 26-летний форвард сыграл в 29 матчах Футбольной национальной лиги и забил 10 голов.
Напомним, воронежский «Факел» оформил выход в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон. Клуб получил путёвку в элитный дивизион российского футбола впервые за 21 год. Также прямой выход в элитный дивизион страны оформило московское «Торпедо».
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