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Ал. Мостовой: неправильно, если Кержаков уйдёт из «Нижнего», он оставил команду в РПЛ

Ал. Мостовой: неправильно, если Кержаков уйдёт из «Нижнего», он оставил команду в РПЛ
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном уходе Александра Кержакова с поста главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Слово потеря здесь не совсем подходит. Александр выполнил хорошую работу, оставил команду в РПЛ — это немногим даётся. Тем более все думали, что «Нижний Новгород» уйдёт либо в переходные, либо вылетит. Считаю неправильным, если Кержаков уйдёт.

Кержаков намного больше других понимает в футболе. Ему не дают это реализовывать, поэтому и разногласия появляются. Созрел ли он для работы в более статусном клубе? Многие 10 лет работают и никуда не попадают. А бывает, что месяц проработали и стали чемпионами. В футболе очень много должно складываться. Для меня неожиданная новость, что Сашу убрали.

В отличие от многих он справился с задачей. При этом никаких историй не было, не говорил, не жаловался. У нас есть люди, которые так делают, а их не убирают и говорят, что они в порядке», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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