«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Джесси Лингарда. Хавбек был в системе клуба 21 год

29-летний полузащитник Джесси Лингард покинет «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте клуба.



Англичанин уйдёт из команды 30 июня, когда истечёт его контракт с «красными дьяволами». Лингард является воспитанником «МЮ». Он присоединился к академии «Ман Юнайтед» в возрасте восьми лет. За основную команду хавбек дебютировал при Луи ван Гале в 2014 году.



Всего Лингард сыграл в 232 матчах за «Манчестер Юнайтед», в которых забил 35 голов и отдал 21 результативную передачу. 29-летний полузащитник принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 и забил два гола. В сентябре 2021 года «Манчестер Юнайтед» предложил англичанину новый контракт, но игрок ответил отказом.



Ранее сообщалось, что Лингардом интересуются «Вест Хэм Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед».

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