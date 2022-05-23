«Вест Хэм» рассматривает возможность возвращения Джесси Лингарда

«Вест Хэм» хочет вернуть полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, который выступал за лондонский клуб во второй половине прошлого сезона на правах аренды. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «молотобойцы» провели переговоры с окружением англичанина, чтобы убедить его вернуться в клуб из Лондона.

В нынешнем сезоне Джесси Лингард провёл за «Манчестер Юнайтед» 22 матча во всех турнирах. Он забил два мяча и сделал одну результативную передачу. 29-летний полузащитник летом станет свободным агентом.

Напомним, в сезоне-2020/2021 Джесси Лингард забил за «Вест Хэм» девять голов и сделал четыре результативные передачи за шесть месяцев, проведённых в команде. Эти показатели до сих пор являются лучшими в карьере англичанина.