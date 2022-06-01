Главный тренер сборной Украины Петраков: подходим к игре с Шотландией в боевом настроении

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от матча полуфинала отбора на чемпионат мира с Шотландией.

«Мы подходим к матчу в боевом настроении. На данном этапе жизни для меня это будет самый важный матч. Так получилось, что во время подготовки к «стыкам» удалось провести всего три матча, и все они были товарищескими. Посмотрим, как будут выглядеть ребята.



У шотландцев не сыграют Киран Тирни и Натан Паттерсон? В составе соперника есть те, кто достойно заменит этих игроков. Что бы ни случилось — это национальная сборная. У Шотландии сильная команда, хорошие исполнители, так что это не повлияет на игру», — цитирует Петракова пресс-служба УЕФА.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Победитель этой игры встретится в финале отбора на мундиаль с командой Уэльса. Эта игра состоится 5 июня.