Гаврилов — о Кутепове и Понсе: ушли из «Спартака», дальше что? Значит, не нужны

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал выкуп нападающего красно-белых Эсекьеля Понсе испанским «Эльче» и уход Илья Кутепова из команды.

«Ушли, дальше что? Значит, не нужны. Если спокойно отпускают, то есть другие люди на замену. Надо посмотреть, сколько они провели игрового времени. Зачем находиться в клубе, если там не играешь? Выкуп Понсе «Эльче»? Да ради бога, пусть выкупают. Дело в том, что нужен ли этот игрок в клубе или нет. Пусть его выкупает кто хочет. Раз отпускают, значит, не нужны», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

С февраля 2022 года аргентинский форвард был арендован клубом Примеры. В Ла Лиге Эсекьель в 13 матчах отметился одним голом. Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года. С тех пор он провёл 73 матча и забил 25 мячей, представлял красно-белых в олимпийской сборной Аргентины.