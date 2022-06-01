Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаврилов — о Кутепове и Понсе: ушли из «Спартака», дальше что? Значит, не нужны

Гаврилов — о Кутепове и Понсе: ушли из «Спартака», дальше что? Значит, не нужны
Комментарии

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал выкуп нападающего красно-белых Эсекьеля Понсе испанским «Эльче» и уход Илья Кутепова из команды.

«Ушли, дальше что? Значит, не нужны. Если спокойно отпускают, то есть другие люди на замену. Надо посмотреть, сколько они провели игрового времени. Зачем находиться в клубе, если там не играешь? Выкуп Понсе «Эльче»? Да ради бога, пусть выкупают. Дело в том, что нужен ли этот игрок в клубе или нет. Пусть его выкупает кто хочет. Раз отпускают, значит, не нужны», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

С февраля 2022 года аргентинский форвард был арендован клубом Примеры. В Ла Лиге Эсекьель в 13 матчах отметился одним голом. Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года. С тех пор он провёл 73 матча и забил 25 мячей, представлял красно-белых в олимпийской сборной Аргентины.

Новость по теме
Комбаров предположил, что «Спартак» рассчитывал на продажу Понсе, отдавая его в аренду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022