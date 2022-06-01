Скончался чемпион России в составе ЦСКА Александр Беркетов

Бывший игрок ЦСКА Александр Беркетов скончался в возрасте 46 лет. Об этом сообщил журналист Илья Казаков.

«Умер Александр Беркетов. Тромб. Талант. Один из самых ярких игроков той молодёжной сборной Семака-Хохлова-Радимова. Так и не раскрыл себя полностью. Но футбольную память о себе оставил», — написал Казаков в своём телеграм-канале.

В составе ЦСКА Беркетов стал чемпионом России в 2003 году. Также игрок являлся двукратным серебряным призёром российского первенства (1997, 2002) и обладателем Кубка страны. На протяжении клубной карьеры Беркетов, помимо ЦСКА, выступал за «Ротор» и камышинский «Текстильщик».

По истечении карьеры игрока стал тренером. Работал в «Ростове», «Химках», минском «Динамо» и в других клубах.