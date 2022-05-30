Отношение ЦСКА к Березуцким — позор. Словно их уже не считают легендами

Вернёмся немного в прошлое. И скажем честно: Алексея Березуцкого бросили поднимать ЦСКА в сложный период. Ивицу Олича уволили в конфликтном стиле, Василия Березуцкого к тому моменту уже не было в клубе, поэтому выбора не оставалось – только второй брат мог принять должность вместе со всей ответственностью. Говорили, что он этого не хотел. Говорили, что отказывался. Но всё-таки возглавил ЦСКА и глобально не провалился.

Казалось, основная цель была – держаться до зимы. И потом руководство что-то придумало бы. Но Березуцкий не просто держался, а давал результат. В конце декабря команда шла четвёртой и на восемь очков отставала от лидера. На шесть – от зоны Лиги чемпионов. Не так уж и плохо, если сравнивать с летним периодом паники. Затем клуб дал тренеру всё – привёз сильных иностранцев и даже родного брата в помощники. Алексей оправдал ожидания, поэтому весной рассчитывали на прорыв. Хотя бы до тройки сильнейших. Не просто же так потратили кучу времени на переговоры по Языджи, Карраскалю и остальным. Всё ради тренера и ради результата. Однако руководство его не увидело.

Ещё в конце марта складывалось впечатление, что ЦСКА – реальный конкурент «Зениту». Но наступил апрель, и стали видны все реальные проблемы команды. Исчез первоначальный вайб игроков, пропало вдохновение и закончились идеи. Итог – ничья с «Уралом», поражение от «Химок» и ничья с «Уфой». После этого грустная серия продолжилась: три проигрыша подряд – «Ахмату», «Сочи» и «Краснодару». Даже удивительно, как при всём этом ЦСКА не выпал из топ-4. Хотя «Локомотив» и «Краснодар» играли примерно так же нестабильно.

Братья Березуцкие и Юсуф Языджи Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

К Березуцкому несколько основных претензий:

Никто так и не понял, в какой футбол хочет играть тренер. По ходу сезона ЦСКА использовал много разных схем, но не определился с базовой. Весенний провал новичков: мало кто понял, почему все они сдали так быстро. Отсутствие прогресса молодых игроков – застопорился Мухин, Кучаев ушёл в «Рубин», Ахметов не играет, Дивеев тоже явно не в идеальном состоянии. Проблемы с мотивацией. Иначе как можно было провалить столько весенних матчей?

Все эти вопросы абсолютно закономерны. И каждый босс обязан задать их наёмному работнику. Но сейчас удивляет другой момент – неожиданно отстранённое отношение руководства ЦСКА к Алексею.

Первая информация о замене появилась ещё в декабре. Тогда ЦСКА якобы договорился с Николичем. Тем не менее Березуцкий был спокоен и говорил, что ничего об этом не слышал. Вероятно, контакты если и были, то где-то очень далеко. Но сейчас всё реально.

В начале мая «СЭ» написал, что Березуцкий уйдёт из клуба по собственному желанию. С того момента инсайдеры выбирают сменщика. И считают этот вопрос уже решённым. Появились даже фамилии – Трпишовски, Ивич и Федотов. С последним, как сообщал «Чемпионат», клуб вступил в переговоры. Единственная реакция на новости пока ещё тренера ЦСКА довольно нервная.

Алан Дзагоев и Алексей Березуцкий Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Все выводы и клуба, и мои будут по окончании сезона. Он закончился, но и контракт был до конца сезона. В ближайшее время будут интересные новости. Личные итоги подводить не буду. Если берём таблицу, то четвёртое место – не то, которое должны занимать. Хорошим итогом было бы попадание в топ-3», – говорил Алексей 21 мая.

Удивляет и позиция руководства. 24 мая у Евгения Гинера несколько раз напрямую спросили о будущем Березуцких. Он же в ответ переходил на другие темы.

В здоровом коллективе, которым был ЦСКА до недавнего времени, такая ситуация вряд ли бы возникла. Руководители и тренер уже давно бы выработали единую позицию и не скрывали её. Если Березуцкие не устраивают – скажите прямо им и болельщикам. Если продолжают работу – такой же подход. Но игнорирование вызывает логичные вопросы.

В этой ситуации Алексея и Василия просто жаль: две легенды, отработавшие сложный год, вдруг превратились в абсолютно обычных тренеров, которые ждут увольнения. Читают новости про возможных сменщиков, находясь в должности. Неприятно и некрасиво.