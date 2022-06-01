«Для меня это шок». Хохлов — о смерти Беркетова
Поделиться
Бывший тренер московского «Динамо» и волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов прокомментировал уход из жизни бывшего игрока столичного ЦСКА Александра Беркетова.
«Для меня это шок. Я даже не знаю… Он был мне другом. Пока реально ничего не понятно», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
В составе ЦСКА Беркетов стал чемпионом России в 2003 году. Также игрок являлся двукратным серебряным призёром российского первенства (1997, 2002) и обладателем Кубка страны. На протяжении клубной карьеры Беркетов, помимо ЦСКА, выступал за «Ротор» и камышинский «Текстильщик».
По истечении карьеры игрока стал тренером. Работал в «Ростове», «Химках», минском «Динамо» и в других клубах.
Комментарии
- 1 июня 2022
-
20:20
-
20:15
-
20:09
-
20:05
-
19:54
-
19:54
-
19:48
-
19:34
-
19:31
-
19:29
-
19:22
-
19:08
-
19:05
-
19:01
-
18:53
-
18:45
-
18:40
-
18:37
-
18:31
-
18:30
-
18:29
-
18:28
-
18:17
-
18:15
-
18:15
-
17:53
-
17:48
-
17:45
-
17:45
-
17:39
-
17:19
-
16:47
-
16:38
-
16:37
-
16:27
Партнерский контент