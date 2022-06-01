«Для меня это шок». Хохлов — о смерти Беркетова

Бывший тренер московского «Динамо» и волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов прокомментировал уход из жизни бывшего игрока столичного ЦСКА Александра Беркетова.

«Для меня это шок. Я даже не знаю… Он был мне другом. Пока реально ничего не понятно», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В составе ЦСКА Беркетов стал чемпионом России в 2003 году. Также игрок являлся двукратным серебряным призёром российского первенства (1997, 2002) и обладателем Кубка страны. На протяжении клубной карьеры Беркетов, помимо ЦСКА, выступал за «Ротор» и камышинский «Текстильщик».



По истечении карьеры игрока стал тренером. Работал в «Ростове», «Химках», минском «Динамо» и в других клубах.