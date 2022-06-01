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Убыток «Спартака» по итогам 2021 года составил 1 млрд рублей

Убыток «Спартака» по итогам 2021 года составил 1 млрд рублей
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Московский «Спартак» зафиксировал финансовый убыток в 2021 году. Об этом сообщается в отчёте РФС по ключевым финансовым показателям клубов за 2021 год.

Отмечается, что доход красно-белых за данный промежуток времени составил почти 9,5 млрд рублей, однако «Спартак» потратил 8,7 млрд на операционные расходы, а также 1,8 млрд на приобретение и регистрацию футболистов. Кроме того, московский клуб вложил почти 202 млн в развитие молодёжного футбола, а также 608,5 млн ушли на оплату агентских услуг. Включая все расходы, клуб ушёл в минус на 1,034 млрд рублей до вычета налогов.

В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли чемпионат России. В тройку также вошли «Сочи» и московское «Динамо». «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

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