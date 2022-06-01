Малиновский, Зинченко и Ярмоленко выйдут в стартовом составе в матче Украины и Шотландии

Сегодня, 1 июня, состоится матч в рамках финальной части отбора на чемпионат мира между Украиной и Шотландией. Встреча пройдёт в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Игра начнётся в 21:45 по мск.
Команды огласили стартовые составы на матч:
Шотландия: Крэйг Гордон, Скотт Мактоминей, Лиам Купер, Грант Хэнли, Эндрю Робертсон, Билли Гилмор, Каллум Макгрегор, Аарон Хики, Че Адамс, Пол Макгинн, Линдон Дайкс.
Украина: Георгий Бущан, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Александр Караваев, Тарас Степаненко, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Роман Яремчук.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Победитель этой игры встретится в финале отбора на мундиаль с командой Уэльса. Эта игра состоится 5 июня.
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