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«Зачем нам травмированные?» В «Рубине» назвали маловероятным подписание Жиркова и Мамаева

«Зачем нам травмированные?» В «Рубине» назвали маловероятным подписание Жиркова и Мамаева
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В «Рубине» назвали маловероятным подписание бывших игроков «Химок» Юрия Жиркова и Павла Мамаева.

«Продолжится ли политика подписания свободных агентов? Конечно, ещё будут подписания. Жирков и Мамаев? Зачем нам травмированные игроки? Думаю, что маловероятно», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову в пресс-службе клуба.

Вчера стало известно о переходах полузащитника «Кубани» Валерия Чуперки, игроков «Уфы» Дмитрия Кабутова и Олега Иванова, хавбека «Енисея» Александра Зотова и вингера «Балтики» Артёма Попова. Также стало известно, что команду покинул защитник Филип Уремович.

Напомним, у казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей Российской Премьер-Лиги, а не в зону вылета. Однако на 90+13-й минуте матча РПЛ 30-го тура с «Уфой» нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.

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