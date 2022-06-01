«Зачем нам травмированные?» В «Рубине» назвали маловероятным подписание Жиркова и Мамаева

В «Рубине» назвали маловероятным подписание бывших игроков «Химок» Юрия Жиркова и Павла Мамаева.
«Продолжится ли политика подписания свободных агентов? Конечно, ещё будут подписания. Жирков и Мамаев? Зачем нам травмированные игроки? Думаю, что маловероятно», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову в пресс-службе клуба.
Вчера стало известно о переходах полузащитника «Кубани» Валерия Чуперки, игроков «Уфы» Дмитрия Кабутова и Олега Иванова, хавбека «Енисея» Александра Зотова и вингера «Балтики» Артёма Попова. Также стало известно, что команду покинул защитник Филип Уремович.
Напомним, у казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей Российской Премьер-Лиги, а не в зону вылета. Однако на 90+13-й минуте матча РПЛ 30-го тура с «Уфой» нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.
- 1 июня 2022
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