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Петраков: перед Шотландией приходилось говорить, что у нас своя война на футбольном поле

Петраков: перед Шотландией приходилось говорить, что у нас своя война на футбольном поле
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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от матча полуфинала отбора на чемпионат мира с Шотландией.

«Очень сложно было подготовить команду к игре. Ребята думают о своих семьях, о родителях. Приходилось шутить, говорить, что у нас своя война на футбольном поле», — цитирует Петракова пресс-служба УЕФА.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Победитель этой игры встретится в финале отбора на мундиаль с командой Уэльса. Эта игра состоится 5 июня. Изначально матч был запланирован на 24 марта, однако его пришлось перенести из-за начала военной спецоперации на территории Украины.

Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.

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