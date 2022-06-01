Италия — Аргентина: Ди Мария удвоил преимущество аргентинцев

Сегодня, 1 июня, проходит матч Финалиссимы. В нём встречаются национальные команды Италии и Аргентины. Матч идёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Противостояние началось в 21:45 мск.



В добавленное к первому тайму время аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария удвоил преимущество своей команды, голевой пас отдал Лаутаро Мартинес. Счёт был открыт в первом тайме. На 28-й минуте отличился нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес, ему ассистировал Лионель Месси.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Отметим, что итальянцы стали победителями чемпионата Европы по футболу, а сборная Аргентины победила на последнем Кубке Америки.



Недавно Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) подписали обновлённый и расширенный меморандум о сотрудничестве, рассчитанный до 30 июня 2028 года. На мероприятии стороны согласовали проведение матча между сборными Италии и Аргентины. Встреча получила название Финалиссима.