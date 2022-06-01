Сунесс: надо увеличить какую-нибудь группу до 5 команд, чтобы Украина поехала на мундиаль
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Бывший полузащитник сборной Шотландии Грэм Сунесс призвал увеличить количество участников чемпионата мира 2022 года.
«Я вижу на Украине то, чего никогда раньше не было. Всего несколько часов полёта – и вы будет находиться в месте боевых действий. Рано или поздно это может коснуться нас. Сейчас мы должны поддержать Украину максимально. Расширьте какую-нибудь группу до пяти команд. Украина должна лететь на чемпионат мира просто для того, чтобы оставаться в центре всеобщего внимания», – цитирует Сунесса Sky Sports.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Украиной и Шотландией. Победитель этой игры встретится в финале отбора на мундиаль с командой Уэльса. Эта игра состоится 5 июня.
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