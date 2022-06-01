Сунесс: надо увеличить какую-нибудь группу до 5 команд, чтобы Украина поехала на мундиаль

Бывший полузащитник сборной Шотландии Грэм Сунесс призвал увеличить количество участников чемпионата мира 2022 года.

«Я вижу на Украине то, чего никогда раньше не было. Всего несколько часов полёта – и вы будет находиться в месте боевых действий. Рано или поздно это может коснуться нас. Сейчас мы должны поддержать Украину максимально. Расширьте какую-нибудь группу до пяти команд. Украина должна лететь на чемпионат мира просто для того, чтобы оставаться в центре всеобщего внимания», – цитирует Сунесса Sky Sports.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Украиной и Шотландией. Победитель этой игры встретится в финале отбора на мундиаль с командой Уэльса. Эта игра состоится 5 июня.