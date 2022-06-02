Зинченко — о победе Украины над Шотландией: каждая игра для нас как финал

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о победе в полуфинальном матче в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года с национальной командой Шотландии (3:1).
«Каждая игра для нас сейчас как финал. Нам предстоит сыграть ещё одну, и мы должны её выиграть, иначе это ничего не будет значить.
Мы забили три гола, могли забить и больше. В воскресенье нас ждёт важный матч. Нам нужно провести лучшую игру в своей жизни», — цитирует Зинченко BBC.
Подопечные Александра Петракова встретятся в финале отбора на мундиаль со сборной Уэльса. Матч запланирован на 5 июня, начало — в 19:00 мск. Сборная, которая выйдет на чемпионат мира, отправится в группу B. Туда уже попали Англия, Иран и США. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
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