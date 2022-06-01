Украина обыграла Шотландию и вышла в финал отбора на чемпионат мира

Сегодня, 1 июня, проходил полуфинальный матч в рамках отбора на чемпионат мира между Украиной и Шотландией. Встреча прошла в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», сильнее оказались украинцы — свисток арбитра зафиксировал счёт 3:1.



Подопечные Александра Петракова открыли счёт в игре на 33-й минуте — гол забил Андрей Ярмоленко. Заброс Руслана Малиновского прошёл из глубины к линии шотландской штрафной, где Ярмоленко первым касанием обработал мяч, а вторым перебросил вратаря.



Украинцы укрепили преимущество на 49-й минуте — отличился Роман Яремчук. Александр Караваев с правого фланга совершил подачу к линии вратарской, а Яремчук в борьбе головой переправил мяч в дальний угол ворот, поймав вратаря на противоходе.



На 79-й минуте сетку ворот соперника поразил Каллум Макгрегор. Георгий Бущан кулаками сыграл на выходе из ворот, но мяч отскочил к линии штрафной прямо на ногу набежавшего Макгрегора, который через руки вратаря отправил мяч за линию. На 90+5 минуте Артём Довбик забил 3-й гол украинской национальной команды.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Украина встретится в финале отбора на мундиаль с командой Уэльса. Эта игра состоится 5 июня.



Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче 2018 года обыграла национальную команду Хорватии.