Вратарь сборной Шотландии Крэйг Гордон раскритиковал игру своей команды

Вратарь сборной Шотландии Крэйг Гордон прокомментировал поражение в игре с Украиной в полуфинальном матче отбора на чемпионат мира (1:3).
«Мы сильно разочарованы. Мы много работали, чтобы добраться до этого матча. Нам не удалось сыграть на своём привычном уровне, это надо признать. Мы плохо сыграли. Когда пропускаешь, стараешься проанализировать пропущенные голы и понять, что можно было сделать лучше. Мы обязательно это сделаем», — цитирует Гордона пресс-служба УЕФА.
Украина встретится в финале отбора на мундиаль с командой Уэльса. Эта игра состоится 5 июня.
Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче 2018 года обыграла национальную команду Хорватии.
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