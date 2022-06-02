Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную с победой над Шотландией

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о победе украинской сборной в полуфинальном матче в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года с национальной командой Шотландии (3:1).

«Есть мгновения, когда не нужно много слов! Просто гордость! Просто спасибо, ребята! Два часа счастья, от которого мы отвыкли. Вышли. Бились. Выстояли. Победили. Потому что украинцы! Радость нашим военным, всей нашей стране.



Мы сражаемся все, каждый на своём фронте, именно за это. За наш сине-жёлтый флаг, за наш герб на сердце, за (гимн) «Ще не вмерла України…», который не заглушить. Воюем, дерёмся, выстоим, победим. Потому что украинцы!» — написал Зеленский в своём телеграм-канале.

Подопечные Александра Петракова встретятся в финале отбора на мундиаль со сборной Уэльса. Матч запланирован на 5 июня, начало — в 19:00 мск. Сборная, которая выйдет на чемпионат мира, отправится в группу B. Туда уже попали Англия, Иран и США. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.