Месси поднимал 40-й трофей, Отаменди резал сетку ворот, Ди Мария показывал сердечко. Фото

Вчера, 1 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) завершился матч Финалиссимы. В нём встретились национальные команды Италии и Аргентины. Победителем стала сборная Аргентины — 3:0.
Счёт был открыт в первом тайме. На 28-й минуте отличился нападающий Лаутаро Мартинес, ему ассистировал Лионель Месси. В добавленное к первому тайму время аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария удвоил преимущество своей команды, голевой пас отдал Мартинес. В добавленное ко второму тайму время забил форвард Пауло Дибала.
Лучшие кадры с матча Аргентина — Италия — в фотоподборке «Чемпионата».
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Италией (3:0) в Финалиссиме.
«Мы готовы играть с кем угодно. Сегодня нам предстояла хорошая проверка. Италия – отличная команда. Мы знали, что игра будет хорошей, и стать чемпионами в такой обстановке очень приятно. Прекрасный финал, на стадионе было полно аргентинцев. Это было чудесно», — цитирует Месси официальный сайт УЕФА.
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