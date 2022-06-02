Месси поднимал 40-й трофей, Отаменди резал сетку ворот, Ди Мария показывал сердечко. Фото

Вчера, 1 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) завершился матч Финалиссимы. В нём встретились национальные команды Италии и Аргентины. Победителем стала сборная Аргентины — 3:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 28-й минуте отличился нападающий Лаутаро Мартинес, ему ассистировал Лионель Месси. В добавленное к первому тайму время аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария удвоил преимущество своей команды, голевой пас отдал Мартинес. В добавленное ко второму тайму время забил форвард Пауло Дибала.

Лучшие кадры с матча Аргентина — Италия — в фотоподборке «Чемпионата».

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Италией (3:0) в Финалиссиме.



«Мы готовы играть с кем угодно. Сегодня нам предстояла хорошая проверка. Италия – отличная команда. Мы знали, что игра будет хорошей, и стать чемпионами в такой обстановке очень приятно. Прекрасный финал, на стадионе было полно аргентинцев. Это было чудесно», — цитирует Месси официальный сайт УЕФА.

