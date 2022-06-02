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Сборная Италии потерпела самое крупное поражение с 2017 года

Сборная Италии потерпела самое крупное поражение с 2017 года
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Сборная Италии потерпела крупнейшее поражение за последние пять лет.

Вчера, 1 июня, команда Роберто Манчини уступила сборной Аргентины в Финалиссиме со счётом 0:3. В последний раз с разницей в три гола итальянцы уступали в сентябре 2017 года. Тогда их разгромили испанцы с аналогичным счётом.

Отметим, что итальянцы стали победителями чемпионата Европы по футболу, а сборная Аргентины победила на последнем Кубке Америки.

Напомним, что недавно Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) подписали обновлённый и расширенный меморандум о сотрудничестве, рассчитанный до 30 июня 2028 года. На мероприятии стороны согласовали проведение матча между сборными Италии и Аргентины. Встреча получила название Финалиссима.

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