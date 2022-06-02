Sport Bild: Марина Грановская покинет «Челси» в августе

Спортивный директор «Челси» Марина Грановская покинет клуб в августе, сообщает Sport Bild. Основным кандидатом на её пост является Андреа Берта, который занимает соответствующий пост в мадридском «Атлетико». По предварительной информации, с уходом Грановской все важные решения по крупным трансферам будет принимать главный тренер «Челси» Томас Тухель.



Грановская была признана лучшим футбольным менеджером Европы в 2021 году по версии итальянского издания Tuttosport.



Грановской 47 лет. Она родилась в России и имеет российское и канадское гражданство. В 1997 году она закончила Московский государственный университет с отличием и в том же году начала свою карьеру в «Сибнефти» — нефтяной компании, которая принадлежала Роману Абрамовичу.



В марте нынешнего года Абрамович был отстранён от управления «Челси» из-за включения в санкционные списки Великобритании. Российский бизнесмен владел клубом с 2003 года.