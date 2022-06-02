Источник: «Краснодар» выкупил трёх нигерийских футболистов за € 1,5 млн
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«Краснодар» выкупил трех нигерийских футболистов у болгарского «Ботева»: Олакунле Олусегуна, Джонатан Окоронкво и Ифеани Ндуку, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
Согласно сведениям источника, за полноценное подписание трёх нигерийцев, которые ранее выступали за «Краснодар» на правах аренды, клуб заплатил € 1,5 млн.
Напомним, в завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занял четвёртую строчку в турнирной таблице. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли золото РПЛ. Также в тройку лидеров вошли «Сочи» и московское «Динамо». «Уфа», казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» вылетели в Футбольную национальную лигу.
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