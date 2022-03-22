В «Краснодаре» остались легионеры. Откуда взялись в клубе Галицкого нигерийцы?

«Краснодар», казалось бы, стал первой командой РПЛ, потерявшей всех своих легионеров. Реми Кабелла и Виктор Классон уже получили статус свободных агентов, а Кайо, Хуниор Алонсо, Кристиан Рамирес, Вандерсон, Эрик Ботхейм, Джон Кордоба и Гжегож Крыховяк приостановили контракты с клубом. «Быки» доигрывают сезон российским составом, который разбавляют защитник сборной Беларуси Александр Мартынович и полузащитник сборной Армений (и при этом собственный воспитанник) Эдуард Сперцян.

Однако при изучении официальной заявки «Краснодара» на сайте РПЛ выясняется, что у клуба есть ещё три легионера из Нигерии – полузащитник Ифеани Дэвид Ндука, а также форварды Джонатан Окоронкво и Олакунле Олусегун. Более того, в отличие от остальных иностранцев эти трое до сих пор в команде! В воскресенье, 20 марта, африканцы приняли участие в матче 28-го тура ФНЛ между фарм-клубом «Краснодара» и «Томью» в Томске. Все попали в стартовый состав. 18-летний Ндука вышел на позиции опорного полузащитника, 18-летний Окоронкво – правого вингера, а 19-летний Олусегун – левого.

Соседа по таблице молодые «быки» обыграли как раз благодаря легионерам. На 72-й минуте при счёте 1:0 в пользу «Томи» Олусегун добил в сетку отражённый голкипером мяч после того, как сам же не реализовал пенальти. На 82-й минуте Окоронкво забил победный гол, придя на подачу углового и пробив в касание с линии вратарской. Отметились нигерийцы «Краснодара» и другими статистическими достижениями. Например, Ндука, по данным InStat, стал вторым в команде по количеству технико-тактических действий (90 ТТД с 77% успеха) и лучшим по перехватам (10) и подборам мяча (12), а Окоронкво поучаствовал в наибольшем количестве голевых моментов – сам имел четыре момента, ещё три создал для партнёров. Тот же Окоронкво и Олусегун нанесли больше всех ударов (по пять, в створ – по два) и вступили в наибольшее количество единоборств (30 и 31 соответственно). Оба вингера чаще остальных шли в дриблинг: у Олусегуна восемь обводок за 10 попыток, у Окоронкво – одна из пяти. То есть что-то эти нигерийцы умеют. Откуда же они взялись в клубе Сергея Галицкого?

По информации Transfermаrkt, Ндука, Окоронкво и Олусегун не принадлежат краснодарскому клубу. Все трое арендованы у болгарского «Бетиса». Первым в «Краснодар» перебрался Олусегун, перешедший в августе 2021-го, а за ним потянулись остальные: Ндука и Окоронкво подписали контракты в феврале этого года. Есть опция на право выкупа.

Как минимум один из африканцев – большой талант: Олусегун ещё пару лет назад играл на чемпионате мира за юношескую сборную Нигерии и забивал в плей-офф Нидерландам. Его характеристика от InStat звучит так: «Габаритный, но резкий и мобильный игрок. Наиболее удобная позиция – левый фланг. Резкий, на длинном шаге быстро набирает скорость. Быстро и без потери качества ведёт мяч». А вот оценка сильных и слабых сторон Окоронкво: «Выходит на позиции одного из крайних полузащитников. Чаще действует справа. Взрывной, что позволяет активно идти в обыгрыш без скорости. Малоэффективен в завершении (при этом забил два гола в трёх матчах ФНЛ. – Прим. «Чемпионата»). Часто завершает проходы по флангу передачами низом в штрафную».

Правда, матчей за «Ботев» у нигерийцев «Краснодара» почему-то нет. Словно это была всего лишь транзитная остановка для Олусегуна, Окоронкво и Ндуки перед трансфером в Россию. К слову, владелец болгарского клуба – российский бизнесмен Антон Зингаревич (ранее ему принадлежал английский «Рединг»), а исполнительный директор – Герман Чистяков (бывший вице-президент «Анжи»).

В октябре 2020-го сайт Sportsbash.com.ng написал материал про Олусегуна, который в тот момент выступал в Дании за «Фремад Амагер». В ней была рассказана любопытная история из детства футболиста:

«Ещё в 1970-х полицейские казармы в Илорине (родном городе Олусегуна. – Прим. «Чемпионата») служили временным стадионом для штата Квара. Это было до строительства комплекса государственной арены в 1977 году. Некоторые матчи проводятся там до сих пор, и на этом поле начинал свою карьеру Олакунле в футбольной академии «Арсенал Киддис». Академию основали 20 лет назад, а большинство её игроков – одарённые дети полицейских… Отец Олусегуна Алайоде – инспектор полиции, а мать – мелкий торговец. Возможно, происхождение подготовило Олусегуна к непростой жизни. Помимо игры в футбол он научился столярному делу, шитью и ремонту обуви, а также птицеводству».

Остаётся добавить, что в этом сезоне ФНЛ у Олакунле 5+1 в 18 матчах. И на самом деле для Олусегуна, Окоронкво и Ндуки фарм-клуб «Краснодара» – не первая российская команда в карьере. До «Ботева» все трое поиграли за «Висту» из Геленджика, в которой собраны студенты из разных стран. Очевидно, там скауты «быков» и приметили нигерийцев.

Интересно, увидим ли мы Олусегуна, Окоронкво и Ндуку в РПЛ после того, как в России откроется третье за сезон трансферное окно и уехавших легионеров, по всей видимости, можно будет заменить на новых?