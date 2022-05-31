Где пройдёт Суперкубок России? У «Спартака» есть принципиальное условие

Организация финала Кубка России – просто блеск. Позитивные отзывы от всех – болельщиков на стадионе и людей, которые смотрели игру по ТВ. Больше 70 тысяч болельщиков в «Лужниках» сделали всё, чтобы окружить игру идеальной футбольной атмосферой. Это ведь действительно европейский уровень, а в некоторых аспектах — даже круче.

Главный вопрос ближайших недель – где пройдёт Суперкубок России? Афиша тут не менее привлекательная – «Зенит» против «Спартака». Этот матч точно способен собрать соизмеримую аудиторию. Осталось выбрать стадион.

«Спартак» против игры в Питере. Но, похоже, это и так невозможно

Руководство «Спартака» вполне логично отвергает идею о проведении матча в Петербурге. Интересно, что не в первый раз. Полтора месяца назад, когда ещё не было определённости со стадионом на финал Кубка, а в турнире наряду со «Спартаком» оставался «Зенит», Евгений Мележиков был категорически против решающего матча в городе на севере России. Сейчас – всё точно так же. После общего собрания лиги гендиректор, отвечая на вопрос журналистов о месте проведения Суперкубка, заявил: «Только не Питер. В «Лужниках» мне понравилось. Было бы неплохо постоянно там играть, чего стадион простаивает».

Финал Кубка России — 2022 в Лужниках Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но Мележиков может не беспокоиться. Если матч и пройдёт в Петербурге, то максимум на стадионе «Петровский». Согласно проекту календаря, встреча запланирована на 9 июля. Именно в этот день на «Газпром Арене» пройдёт концерт группы «Руки Вверх». А это как минимум несколько дней подготовки до и хотя бы день – после концерта. Так что в лучшем случае Суперкубок в Петербурге можно сыграть 11 июля. Но сложно представить, как РФС на это согласится.

Так что, вероятно, будут рассматривать другие варианты. И они уже есть.

Какие города претендуют, помимо Москвы?

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов сразу после финала Кубка России назвал города-претенденты.

«Пока вопрос с местом проведения матча за Суперкубок России не решён. Есть варианты в Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Сочи. Решение примем совместно с РПЛ. Будем смотреть, куда он будет продан, там и коммерческие, и трансляционные права. Точного количества заявок от городов я не могу назвать. Но те, что я назвал, присутствуют в списке точно», – заявил Митрофанов ТАСС.

Любопытно, что Калининград уже принимал финал последнего Суперкубка, в котором «Зенит» переиграл «Локомотив» (3:0). Правда, большого интереса у местной публики матч не вызвал – на игру пришли 16 тысяч человек при 35 тысячах вместимости. Хотя на тот момент местные органы согласовали посещаемость в 70%. Но даже при такой конфигурации целиком заполнить арену не удалось.

А где вообще обычно играют матчи за Суперкубок?

Интересно, что чаще всего финалы турнира, который появился в 2003 году, принимали два московских стадиона – «Локомотив» (2003-2005, 2016, 2017) и «Лужники» (2006-2010). Изначально Суперкубок в принципе разыгрывали только в столице. Впервые он уехал за МКАД только в 2011-м, когда финал отдали стадиону «Кубань». С того момента регионы и получили приоритет. Считалось, что в Москве и так слишком много футбола. Но так как в то время за пределами столицы не всегда встречалась хорошая инфраструктура, возможность для ротации была условная.

Так, в 2012-м финал сыграли в Самаре, после – в Ростове, в 2014-м вернули обратно в Краснодар. А в 2015-м отдали матч Петербургу. После этого решили покончить с экспериментом и дать возможность московским аренам наравне со всеми претендовать на решающие матчи. С тех пор четыре из шести финалов прошли в Москве (ещё по одному — в Нижнем Новгороде и Калининграде).

Финал Суперкубка России в Калининграде Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В последних трёх финалах встречались «Локомотив» с «Зенитом». Дважды побеждал Питер. Но чемпионом по общему количеству титулов является ЦСКА (7), на втором месте «Зенит» (6), на третьем – «Локомотив» (3). У «Спартака» только один трофей, завоёванный в 2017 году.