Шотландский судья Нейпайер сделал каминг-аут. Арбитра вдохновил пример игрока «Блэкпула»

Шотландский судья первой категории Крэйг Нейпайер совершил каминг-аут. Нейпайер стал первым открытым геем в шотландском футболе с 1994 года, когда за «Хартс» играл Джастин Фашану.



«Это то, с чем я, очевидно, жил долгое время. Это был трудный путь, но за последние пару лет он стал намного легче.



Я не думаю, что это в целом должно становиться новостью, но сейчас – должно, потому что нам нужно изменить ситуацию и дать людям почувствовать себя самими собой. Это должно распространиться и на футбол. На поле нет открытых ЛГБТ-футболистов, но на самом деле они там есть.



Пока мы не проведём подобные беседы, будет существовать это клеймо, этот страх, и это то, что нам нужно изменить. Надеюсь, что мы сможем это сделать», — цитирует Нейпайера Sky Sports.



Рефери отметил, что его вдохновил пример игрока «Блэкпула» Джейка Дэниелса, который стал первым футболистом в Великобритании, публично заявившим о своей гомосексуальности, после Джастина Фашану, который совершил каминг-аут в 1990 году.

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