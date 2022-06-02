Грузия благодаря голу и пасу Кварацхелии разгромила Гибралтар, Эстония победила Сан-Марино

Сегодня, 2 июня, сборная Грузии в рамках первого тура Лиги наций УЕФА принимала на стадионе «Динамо-Арена – Борис Пайчадзе» в Тбилиси соперника по лиге С – команду Гибралтара. Хозяева одержали победу – 4:0.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 12-й минуте отличился экс-игрок казанского «Рубина», а ныне футболист батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия, ему ассистировал Георгий Циташвили. На 33-й минуте забил защитник Гурам Кашия, голевой пас отдал Хвича Кварацхелия. На 87-й минуте взятием ворот отметился нападающий Жорж Микаутадзе, через минуту ещё один гол забил полузащитник Валерий Казаишвили.



В другом матче Лиги наций сборная Эстонии, выступающая в лиге D, сыграла с Сан-Марино. Встреча прошла на стадионе «Ле Кок Арена – Лиллекюла» в Таллине и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 23-й минуте результативный удар нанёс нападающий Роберт Кирс, пас отдал Маттиас Кяйт. На 32-й минуте защитник Йоонас Тамм после передачи Власия Синявского удвоил преимущество своей команды.