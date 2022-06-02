Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА объявил о создании Финалиссимы среди женских сборных

УЕФА объявил о создании Финалиссимы среди женских сборных
Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о создании турнира «Финалиссима» среди женских национальных команд. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Победитель женского Евро-2022, который пройдёт в июле в Англии, и лучшая команда женского Кубка Южной Америки – 2022, который состоится в июле в Колумбии, встретятся в Европе в женской Финалиссиме. Отмечается, что дата и место проведения данного матча будут определены позднее.

Недавно Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) подписали обновлённый и расширенный меморандум о сотрудничестве, рассчитанный до 30 июня 2028 года. На мероприятии стороны согласовали проведение матча между мужскими сборными Италии и Аргентины. Встреча получила название Финалиссима.

Матч прошёл вчера, 1 июня, и завершился победой аргентинцев со счётом 3:0.

Новость по теме
Аргентина разгромила Италию и стала победителем Финалиссимы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022