УЕФА объявил о создании Финалиссимы среди женских сборных

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о создании турнира «Финалиссима» среди женских национальных команд. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Победитель женского Евро-2022, который пройдёт в июле в Англии, и лучшая команда женского Кубка Южной Америки – 2022, который состоится в июле в Колумбии, встретятся в Европе в женской Финалиссиме. Отмечается, что дата и место проведения данного матча будут определены позднее.
Недавно Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) подписали обновлённый и расширенный меморандум о сотрудничестве, рассчитанный до 30 июня 2028 года. На мероприятии стороны согласовали проведение матча между мужскими сборными Италии и Аргентины. Встреча получила название Финалиссима.
Матч прошёл вчера, 1 июня, и завершился победой аргентинцев со счётом 3:0.
- 2 июня 2022
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