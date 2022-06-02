Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Зенита» Медведев высказался об идеях «Спартака» по проведению Суперкубка

Гендиректор «Зенита» Медведев высказался об идеях «Спартака» по проведению Суперкубка
Комментарии

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о предложениях «Спартака» по проведению матча за Суперкубок России.

«Мы чужие предложения не комментируем. Готовы провести Суперкубок в любой день по выбору РФС в Санкт-Петербурге», — цитирует Медведева «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что «Спартак» попросил перенести матч на 16 июля. Наилучшим местом для проведения Суперкубка красно-белые назвали «Лужники». Для «обеспечения объективного и беспристрастного судейства» «Спартак» предложил привлечь к работе на матче бригаду иностранных арбитров.

Напомним, красно-белые сыграют в Суперкубке России с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги. Встреча запланирована на 9 июля, а место проведения матча за Суперкубок будет объявлено позднее.

Новость по теме
Источник: «Спартак» просит провести Суперкубок в Москве и пригласить иностранных судей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022