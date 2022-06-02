Гендиректор «Зенита» Медведев высказался об идеях «Спартака» по проведению Суперкубка

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о предложениях «Спартака» по проведению матча за Суперкубок России.



«Мы чужие предложения не комментируем. Готовы провести Суперкубок в любой день по выбору РФС в Санкт-Петербурге», — цитирует Медведева «РИА Новости Спорт».



Ранее стало известно, что «Спартак» попросил перенести матч на 16 июля. Наилучшим местом для проведения Суперкубка красно-белые назвали «Лужники». Для «обеспечения объективного и беспристрастного судейства» «Спартак» предложил привлечь к работе на матче бригаду иностранных арбитров.



Напомним, красно-белые сыграют в Суперкубке России с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги. Встреча запланирована на 9 июля, а место проведения матча за Суперкубок будет объявлено позднее.

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