Сантуш объяснил, почему оставил Роналду в запасе на матч со сборной Испании

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объяснил решение оставить в запасе нападающего команды Криштиану Роналду в матче первого тура Лиги наций со сборной Испании. Матч завершился со счётом 1:1.
«Почему Роналду начал матч на скамейке? Это был вопрос не управления, а технического выбора. Мне казалось, что это лучшее решение для начала матча. Я хотел сегодня видеть другую команду по работе и подходу к этой игре. Это казалось лучшим решением», — приводит слова Сантуша Tuttojuve.
Напомним, Роналду начал матча на скамейке запасных. Форвард вышел на поле на 62-й минуте и не отметился результативными действиями.
В следующем матче сборная Португалии встретится с национальной командой Швейцарии, а сборная Испании сыграет с Чехией. Оба матча пройдут 5 июня.
- 3 июня 2022
-
04:16
-
03:46
-
03:33
-
03:24
-
02:55
-
02:30
-
02:19
-
02:17
-
01:53
-
01:48
-
01:38
-
01:27
-
01:23
-
00:54
-
00:44
-
00:34
-
00:18
-
00:03
- 2 июня 2022
-
23:47
-
23:44
-
23:43
-
23:40
-
23:36
-
23:18
-
23:09
-
22:56
-
22:55
-
22:33
-
22:28
-
22:23
-
22:13
-
21:58
-
21:49
-
21:47
-
21:36