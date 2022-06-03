Сантуш объяснил, почему оставил Роналду в запасе на матч со сборной Испании

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объяснил решение оставить в запасе нападающего команды Криштиану Роналду в матче первого тура Лиги наций со сборной Испании. Матч завершился со счётом 1:1.

«Почему Роналду начал матч на скамейке? Это был вопрос не управления, а технического выбора. Мне казалось, что это лучшее решение для начала матча. Я хотел сегодня видеть другую команду по работе и подходу к этой игре. Это казалось лучшим решением», — приводит слова Сантуша Tuttojuve.

Напомним, Роналду начал матча на скамейке запасных. Форвард вышел на поле на 62-й минуте и не отметился результативными действиями.

В следующем матче сборная Португалии встретится с национальной командой Швейцарии, а сборная Испании сыграет с Чехией. Оба матча пройдут 5 июня.