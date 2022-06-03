Санетти лично встречался с Дибалой, чтобы убедить игрока перейти в «Интер»

Бывший игрок, а ныне вице-президент миланского «Интера» Хавьер Санетти провёл две личных встреч с экс-футболистом «Ювентуса» Пауло Дибалой.

Как сообщает известный итальянский журналист Фабрицио Романо, Санетти общался с Дибалой в Лондоне. Это происходило до и после матча Финалиссимы Италия — Аргентина (0:3).

Напмоним, генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта выразил надежду на то, что аргентинец присоединиться к клубу на постоянной основе в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалась, что «нерадзурри» готовы предложить аргентинцу контракт по схеме «3+1» с зарплатой около € 6 млн в год.



Аргентинский футболист выступал за «Ювентус» с 2015 года. В завершившемся сезоне он провёл за туринский клуб 39 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего нападающего в € 40 млн.