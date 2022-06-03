Уткин: если спорт вне политики, то почему в России не показывают матчи сборной Украины?

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался о том, что в России не показывают матчи сборной Украины в отборочном турнире на ЧМ-2022.

«Думаю, что во время матча Украина – Уэльс, игры за попадание на ЧМ, будет страшно интересно. Естественно, в России этот матч никто не покажет, хотя, думаю, эта игра порвала бы все рейтинги.

Сборная России, увы, продолжает свой вынужденный отдых. Если вы убеждены, что это происходит по политическим причинам, а спорт вне политики, то я вам предлагаю задуматься: почему в России невозможно было посмотреть матч Шотландия – Украина и невозможно будет посмотреть матч Уэльс – Украина? Тоже по политическим причинам. И ничего, никто не жалуется, все терпят, находят варианты. К сожалению, сыграть в футбол в Интернете по-настоящему пока не получается», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, в полуфинальном стыковом матче отбора на ЧМ-2022 Украина обыграла Шотландию (3:1). В финальном матче за право сыграть на мундиале в Катаре украинцам предстоит встретиться с командой Уэльса.