«СКА-Хабаровск» объявил об уходе главного тренера Алексея Поддубского

Алексей Поддубский покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровск». Вместе со специалистом из клуба ушёл и его тренерский штаб.
«31 мая завершились контракты у главного тренера команды Алексея Поддубского и его помощников — старшего тренера Александра Ушахина, тренера вратарей Алексея Широкова и аналитика Артёма Исаева.
ФК «СКА-Хабаровск» благодарит Алексея Николаевича и его помощников за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба «СКА-Хабаровск» на официальном сайте клуба.
Отмечается, что «СКА-Хабаровск» уже ведёт переговоры с потенциальным кандидатом на место главного тренера. В клубе также останется Юрий Шпирюк, который войдёт в новый тренерский штаб.
Напомним, «СКА-Хабаровск» в следующем сезоне сыграет в ФНЛ. Команда имела шанс выйти в РПЛ, однако по сумме двух стыковых матче уступила «Химкам» со счётом 1:3.
- 3 июня 2022
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