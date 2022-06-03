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«СКА-Хабаровск» объявил об уходе главного тренера Алексея Поддубского

«СКА-Хабаровск» объявил об уходе главного тренера Алексея Поддубского
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Алексей Поддубский покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровск». Вместе со специалистом из клуба ушёл и его тренерский штаб.

«31 мая завершились контракты у главного тренера команды Алексея Поддубского и его помощников — старшего тренера Александра Ушахина, тренера вратарей Алексея Широкова и аналитика Артёма Исаева.

ФК «СКА-Хабаровск» благодарит Алексея Николаевича и его помощников за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба «СКА-Хабаровск» на официальном сайте клуба.

Отмечается, что «СКА-Хабаровск» уже ведёт переговоры с потенциальным кандидатом на место главного тренера. В клубе также останется Юрий Шпирюк, который войдёт в новый тренерский штаб.

Напомним, «СКА-Хабаровск» в следующем сезоне сыграет в ФНЛ. Команда имела шанс выйти в РПЛ, однако по сумме двух стыковых матче уступила «Химкам» со счётом 1:3.

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