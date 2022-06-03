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Красивый гол Кварацхелии – в видеообзоре матча Лиги наций Грузия – Гибралтар

Красивый гол Кварацхелии – в видеообзоре матча Лиги наций Грузия – Гибралтар
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Сегодня, 2 июня, сборная Грузии в рамках первого тура Лиги наций УЕФА принимала на стадионе «Динамо-Арена – Борис Пайчадзе» в Тбилиси соперника по лиге С – команду Гибралтара. Хозяева одержали победу – 4:0.

Гол Кварацхелии помог Грузии разгромить Гибралтар в Лиге наций

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Счёт был открыт в начале первого тайма. На 12-й минуте отличился экс-игрок казанского «Рубина», а ныне футболист батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия, ему ассистировал Георгий Циташвили. На 33-й минуте забил защитник Гурам Кашия, голевой пас отдал Хвича Кварацхелия. На 87-й минуте взятием ворот отметился нападающий Жорж Микаутадзе, через минуту ещё один гол забил полузащитник Валерий Казаишвили.

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