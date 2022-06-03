«Химки» объявили об уходе Мамаева, Григалавы и Сабовича

«Химки» на своём официальном сайте объявили об уходе нескольких футболистов. Подмосковную команду покидают Павел Мамаев, Гиа Григалава и Бесард Сабович.
«Мы благодарим футболистов за профессиональную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба «Химок».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Химки» не будут продлевать контракты с Павлом Мамаевым и Юрием Жирковым и футболисты покинут подмосковную команду по окончании нынешнего сезона. Однако об уходе Жиркова подмосковный клуб пока что не объявил.
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Химки» заняли 13-е место в турнирной таблице РПЛ и играли в стыковых матчах за право сохранения прописки в элитном дивизионе чемпионата России. Подмосковная команда победила «СКА-Хабаровск» со счётом 3:1 по сумме двух матчей.
- 3 июня 2022
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