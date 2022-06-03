Агент вратаря Опарина: интерес «Ахмата» есть. Если Михаил и уйдёт из «Енисея», то туда

Футбольный агент Андрей Талаев, который представляет интересы вратаря «Енисея» Михаила Опарина, прокомментировал информацию об интересе со стороны «Ахмата».
«Да, интерес к Опарину со стороны «Ахмата» есть. Возможно, есть ещё предложения по нему, но если он уйдёт из «Енисея», то только в грозненский клуб», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее стало известно о предметном интересе «Ахмата» к Опарину. 29-летний голкипер недавно продлил контракт с красноярским клубом, но в его договоре есть фиксированная опция выкупа, которую грозненцы намерены активировать.
Напомним, «Ахмат» занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский клуб набрал 42 очка в 30 матчах. Чемпионом России завершившегося сезона стал санкт-петербургский «Зенит», набравший 65 очков.
- 3 июня 2022
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