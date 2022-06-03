Видеообзоры матчей Греция — Северная Ирландия и Кипр — Косово в Лиге наций

2 июня проходил матч первого тура Лиги наций в рамках группы C2 между Северной Ирландией и Грецией. Команды играли на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия), свисток арбитра зафиксировал победу гостей со счётом 1:0. Единственный гол на 39-й минуте забил Анастасиос Бакасетас после передачи Димитриоса Лимниоса.

Греция минимально обыграла Северную Ирландию в рамках Лиги наций:

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В одной группе с Северной Ирландией и Грецией играют Косово и Кипр. По итогам первого тура греки поднялись на второе место в группе, а лидирует в квартете сборная Косово, которая одолела национальную команду Кипра со счётом 2:0.

Сборная Косово победила Кипр в матче Лиги наций УЕФА: