Представитель агентства Гуса Тиля ответил на вопрос о будущем игрока в «Спартаке»
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Франческо Миньеро, директор агентства Muy Manero, которое представляет интересы полузащитника «Спартака» Гуса Тиля, ответил на вопрос о будущем игрока в российском клубе.
«На данный момент мы ещё не знаем будущее Гуса», — сказал Миньеро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, футболист перешёл в «Спартак» из АЗ летом 2019 года за € 18 млн. Сезон-2021/2022 Тиль на правах аренды провёл в составе «Фейеноорда» — принял участие в 49 матчах, забил 21 гол и отдал пять голевых передач. За «Спартак» он забил два гола и отдал три голевые передачи в 24 матчах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 6,5 млн.
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