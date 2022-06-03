Евгений Савин рассказал, что будет с клубом «Красава»

Бывший футболист, а ныне известный блогер и президент клуба «Красава» Евгений Савин рассказал, что будет с его клубом после переезда из России.
«Для меня принципиально сохранить клуб, сохранить историю, цвета, логотип, часть нашего состава, который сегодня здесь есть. Но я прекрасно понимаю, что в России я даже стадион не могу найти, чтобы закончить чемпионат в стране. Нас после выпуска про Украину выгнали из Красногорска. Нам негласно запретили играть во всей Московской области.
Ситуация такая: мы не можем найти себе стадион для домашних матчей, нас никто не пускает — просто потому, что учредитель клуба высказал свою гражданскую позицию. Но при чём здесь другие люди?
Мы уезжаем из России, стопроцентно. Но уезжаем с высоко поднятой головой. Мы доиграем чемпионат, уедем, скорее всего, на Кипр», — приводит слова Савина «Новая газета. Европа».
Напомним, после видео с украинскими футбоилстами Савин уехал из России, а позже заявил, что его клуб «Красава» также переедет из страны.
- 3 июня 2022
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