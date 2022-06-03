Стукалов заявил, что ему не поступало предложений возглавить «СКА-Хабаровск»

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал, что не получал предложений возглавить «СКА-Хабаровск».
«Я основной кандидат на пост главного тренера «СКА-Хабаровск»? Со мной лично никто не связывался. Раньше я говорил, что буду рассматривать все предложения, которые будут поступать, но из СКА со мной никто не связывался», — сказал Стукалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Алексей Стукалов является главным кандидатом на пост главного тренера клуба «СКА-Хабаровск». Алексей Поддубский покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровск». Вместе со специалистом из клуба ушёл и его тренерский штаб. Отмечается, что «СКА-Хабаровск» уже ведёт переговоры с потенциальным кандидатом на место главного тренера. В клубе останется Юрий Шпирюк, который войдёт в новый тренерский штаб.
Напомним, «СКА-Хабаровск» в следующем сезоне сыграет в ФНЛ. Команда могла выйти в РПЛ, однако по сумме двух стыковых матчей уступила «Химкам» со счётом 1:3.
- 3 июня 2022
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