Эктор Бельерин хочет разорвать контракт с лондонским «Арсеналом»

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин планирует покинуть команду на постоянной основе. Испанский футболист хочет разорвать свой контракт, истекающий летом 2023 года. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

По сведениям источника, подобное решение поможет «канонирам» сэкономить около € 6 млн в год на зарплате 27-летнего футболиста. Однако в «Арсенале» вряд ли захотят разрывать контракт с Бельерином.

Бельерин оказался в английской команде в 2011 году, перейдя из академии «Барселоны». В 239 матчах за команду защитник забил девять голов и отдал 29 результативных передач.

Сообщается, что Бельерин хотел бы продолжить карьеру в «Бетисе», за который выступал на правах аренды в сезоне-2021/2022.

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