В УЕФА опубликовали заявление по итогам событий во время финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал заявление по итогам проведённого финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» обыграл «Ливерпуль» (1:0).
«УЕФА приносит искренние извинения всем зрителям, которым пришлось пережить или стать свидетелями пугающих событий, произошедших в преддверии финала Лиги чемпионов. В ночь, которая должна была стать праздником европейского клубного футбола. Ни один болельщик не должен оказаться в такой ситуации, это не должно повториться.
После событий УЕФА заказал независимую проверку для выявления недостатков всех субъектов, участвовавших в организации финала. Проверка будет направлена на установление полной картины и хронологии того, что происходило в течение дня, как на стадионе, так и на прилегающих территориях», — сказано в заявлении УЕФА на официальном сайте.
- 3 июня 2022
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