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Источник: «Анжи» прекратит существование

Источник: «Анжи» прекратит существование
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Махачкалинский «Анжи» прекратит своё существование. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, дагестанская команда не получила лицензию для выступления в следующем сезоне. На данный момент «Анжи» выступает в третьей по силе лиге страны ФНЛ-2. В заключительном матче сезона махачкалинцы сыграют с «Ротором-2». По итогам первенства-2018/2019 «Анжи» вылетел из Российской Премьер-Лиги, после чего клуб стал выступать в третьем по силе дивизионе.

Напомним, с 2011 по 2016 год клубом владел олигарх Сулейман Керимов. Именно при нём махачкалинский клуб приобрёл таких звёзд, как Самуэль Это’О, перешедший из «Интера», Роберто Карлос (из «Коринтианса») и Юрий Жирков (из «Челси»).

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