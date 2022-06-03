Вадим Евсеев: в начале сезона на трибунах «Шинника» было человек 200, в конце — тысячи

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал об изменениях в ярославской команде.
«Выход в ФНЛ – это заслуга всей команды и результат поддержки, которую мы чувствовали. Видно, что болельщикам понравилась как игра, так и результаты. Если сначала на трибунах было человек 200, то уже в весенней части, когда решались задачи, были тысячи на трибунах.
Ждём вас на матчи в новом сезоне, который будет более интересным, более ожесточённым. Потому что команды, которые вышли из Премьер-Лиги, обязательно захотят в неё вернуться», — цитирует Евсеева Sport76.
Команда Вадима Евсеева набрала 50 очков и гарантировала себе первое место, дающее путёвку в ФНЛ. До конца первенства ФНЛ-2 осталось два тура.
Напомним, «Шинник» вылетел из ФНЛ в ФНЛ-2 по итогам сезона-2020/2021 – тогда команда заняла последнее место в лиге, набрав 25 очков в 42 матчах. До «Шинника» Вадим Евсеев работал главным тренером в «Уфе», «СКА-Хабаровск», «Амкаре» и «Текстильщике».
- 3 июня 2022
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