Вадим Евсеев: в начале сезона на трибунах «Шинника» было человек 200, в конце — тысячи

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал об изменениях в ярославской команде.

«Выход в ФНЛ – это заслуга всей команды и результат поддержки, которую мы чувствовали. Видно, что болельщикам понравилась как игра, так и результаты. Если сначала на трибунах было человек 200, то уже в весенней части, когда решались задачи, были тысячи на трибунах.

Ждём вас на матчи в новом сезоне, который будет более интересным, более ожесточённым. Потому что команды, которые вышли из Премьер-Лиги, обязательно захотят в неё вернуться», — цитирует Евсеева Sport76.

Команда Вадима Евсеева набрала 50 очков и гарантировала себе первое место, дающее путёвку в ФНЛ. До конца первенства ФНЛ-2 осталось два тура.



Напомним, «Шинник» вылетел из ФНЛ в ФНЛ-2 по итогам сезона-2020/2021 – тогда команда заняла последнее место в лиге, набрав 25 очков в 42 матчах. До «Шинника» Вадим Евсеев работал главным тренером в «Уфе», «СКА-Хабаровск», «Амкаре» и «Текстильщике».